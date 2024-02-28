Arap şeyhleri kilo kilo alıyor, fiyatı altınla yarışıyor! Türk üreticinin ürünü dünyaya nam saldı

Kaynak: İHA
Arap şeyhleri kilo kilo alıyor, fiyatı altınla yarışıyor! Türk üreticinin ürünü dünyaya nam saldı
Bursa'da Türkiye'nin en erken hasadı yapılan eriklerin 3 bin 500 liraya satılırken, Arap Şeyhleri tarafından büyük ilgi görüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriğin kilosu dudak uçuklatıyor.

Türkiye'nin en erken erik hasadını yapan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriklerin tanesi 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Kilosu 3 bin 500 TL'den satılan erikleri Arap şeyhleri sofralarından eksik etmiyor.

Yaklaşık 800 metrekarelik alandaki serasından dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderen genç üretici, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

"ERİKLERİMİZİN KİLOSU 3 BİN 500 TL'DİR"

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, müthiş bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL'dir. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu” diye konuştu.

"ERİKLERİN LEZZETİ HARİKA"

Erken hasat papaz eriğini almak için Marmaris'ten İznik'e geldiğini ifade eden Özdemir Yiğit ise, “Sosyal medyada erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika” dedi.

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