Arap tava nasıl yapılır?

Malzemeler

700 gram kıyma

4 adet orta boy patates

5 adet yeşil biber

3 adet kırmızı biber

3 adet domates

2 adet kuru soğan

1 baş sarımsak (4-5 diş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 tatlı kaşığı tuz

1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

Hazırlanışı

Arap tava için ilk olarak sebzeler temizlenir ve yıkanır.

Patatesler küp küp doğranır. Soğan ve biberleri küçük küçük doğranır.

Domatesler de küçük küpler halinde doğranır.

Sarımsaklar doğranır.

Bütün doğranan sebzeler tepsiye koyulur ardından kıyma ilave edilir.

Üzerine salça, tuz, baharatlar, yağ ve su koyup iyice karıştırılır. Tepsiye yayılıp kaşığın arka kısmıyla bastırılır.

Üzerine tereyağından küçük küçük parçalar koyulur.

200 derece önceden ısıtılmış fırında, yaklaşık 45 dakika pişirilir. Eğer suyu az gelirse, su ilavesi yapılır.

Üzeri iyice kızarınca fırından alınır.

Dilimlere bölünür ve servis edilir.