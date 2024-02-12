Arapça vekaleti yırttı ifadeye çağrıldı

Esenyurt’ta bulunan Fi Tower sitesinde Arapça vekalet krizi yaşanıyor. Site yönetimi seçimleri sırasında, sitede yaşayan vatandaşlardan F.K., Arapça vekaletleriden birini yırtarak duruma tepki gösterdi. Daha sonra site yönetimi ve avukatı tarafından suç duyurusunda bulunurken F.K., “mala zarar verme” ve “dolandırıcılık” suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

2022’de yapılan seçimde Arapça vekâlet kullanıldığı için açılan sitenin fesih davası davası geçen aylarda reddedildi. Son yapılan site yönetimi seçimlerinde de Arapça vekâlet kullanıldı ve site sakinlerden F.K., seçim esnasında Arapça vekâletlerden biri yırtarak tepki gösterdi. Olayın ardından site yönetimi ve avukatı suç duyurusunda bulunurken F.K., “mala zarar verme” ve “dolandırıcılık” iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

F.K. isimli vatandaş, verdiği ifadede “Arapça vekâletnamaler vardı seçimde, ben de itiraz ettim. Oradaki avukat ise bu vekâletnameler geçerlidir dedi. Ben de, ‘Türkiye’de işlem yapılacaksa Türkçe olacak. Anayasaya’ya uygun değil. Tercüme ettirin getirin’ dedim. Avukat itirazımı kabul etmedi. Ben de bunun üzerine Arapça yazılı vekaletname başlıklı bir adet kağıdı yırttım” ifadelerini kaydetti.