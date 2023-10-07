Araplar Süper Lig şampiyonunu satın alıyor. Manchester City’nin sahibi İstanbul devine resmi teklifi yaptı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak bu unvanı elde eden 6. kulüp olan Başakşehir’e talip çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre, Manchester City’i de bünyesinde bulunduran Birleşik Arap Emirlikleri merkezli City Football Group, Başakşehir’i satın almak resmi teklifini yaptı.

ALMANYA'DAN DA TALİBİ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcısı olduğu şirket, Medipol Başakşehir'in %40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yapmıştı.

CITY GROUP'UN BÜNYESİNDEKİ TAKIMLAR

Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City.