Araplar Süper Lig şampiyonunu satın alıyor. Manchester City’nin sahibi İstanbul devine resmi teklifi yaptı

Manchester City'nin de sahibi olan City Football Group, Başakşehir'i satın almak için harekete geçti.

Araplar Süper Lig şampiyonunu satın alıyor. Manchester City’nin sahibi İstanbul devine resmi teklifi yaptı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak bu unvanı elde eden 6. kulüp olan Başakşehir’e talip çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI
Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre, Manchester City’i de bünyesinde bulunduran Birleşik Arap Emirlikleri merkezli City Football Group, Başakşehir’i satın almak resmi teklifini yaptı.

ALMANYA'DAN DA TALİBİ ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcısı olduğu şirket, Medipol Başakşehir'in %40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yapmıştı.

CITY GROUP'UN BÜNYESİNDEKİ TAKIMLAR
Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City.

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