Manchester City Antrenörü Türkiye planını açıkladı. Araplar Türk ekibini satın alacak

Radyospor'a konuşan Manchester City akademi antrenörü Mustafa Alper Avcı, City Football Group'un Türkiye’den bir takım almayı planladığını söyledi.

Mustafa Alper’in sözleri şu şekilde:

"SİSTEM ŞAHISLARDAN ÜSTÜN"

"İngiltere ve Türkiye'deki altyapılar arasındaki farkı anlatmaya programımızın süresi yetmez. İngiltere ile ülkemiz arasında organizasyon ve tesisleşme alanında çok ciddi bir fark var. Ülkemizde altyapıda tesisleşme konusunda ciddi problemler var. Manchester City'de kişilerden ziyade önemli olan organizasyon, sistem şahıslardan daha üstün. Ülkemizde altyapılarda tesisleşme konusunda ciddi adımların atılması lazım."

"TÜRKİYE'DEN KULÜP SATIN ALMA DÜŞÜNCESİ VAR"

"City Group dünyanın birçok ülkesinde futbola yatırım yapan şirket. City Group'un satın aldığı takımlar içerisinde en önemlisi Manchester City bunun dışında Palermo, Troyes ve Girona bu takımlardan bazıları. City Group'un Türkiye, Finlandiya ve Kore'de takım satın alma gibi bir düşüncesi var. Umarım bu gerçekleşir ve ülkemizde örnek bir model oluşur."

City Football Group'un takımları ise şöyle;

Manchester City, New York City, Mymbai City, Girona FC , Palermo, Troyes, Bahia, Lommel SK, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu, Montevideo Turque ve Melbouerne City.