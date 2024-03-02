Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü

Kaynak: DHA
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü
Aydın’da arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada Mehmet Arı (44), kuzeni Ali Arı’yı (49) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Aydın’ın kırsal Tatarmemişler Mahallesi Tütünyatağı mevkisinde meydana gelen olayda, Hayvancılıkla uğraşan kuzenler Mehmet Arı ile Ali Arı arasında arazi anlaşmazlığı sebebi ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Mehmet Arı av tüfeği ile Ali Arı’ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

arazi-anlasmazligi-kavgasinda-kuzenini-o-20405.jpg

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Ali Arı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Arı, suç aleti silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Arı’nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde Ekonomi
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı? Sağlık
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı?
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu Yerel Haberler
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi! Yemek Tarifleri
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi!
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı