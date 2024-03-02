Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü

Aydın’ın kırsal Tatarmemişler Mahallesi Tütünyatağı mevkisinde meydana gelen olayda, Hayvancılıkla uğraşan kuzenler Mehmet Arı ile Ali Arı arasında arazi anlaşmazlığı sebebi ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Mehmet Arı av tüfeği ile Ali Arı’ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Ali Arı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Arı, suç aleti silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Arı’nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.