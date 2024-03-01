Arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi ve yengesini öldürdü

Kaynak: DHA
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi ve yengesini öldürdü
Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı ağabeyi Yusuf Öztürk (74) ile yengesi Rabia Öztürk’ü (70) av tüfeği ile öldürüp, gelini ve 2 torununu ile komşusunu yaralayan Erol Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osmaniye’nin Gebeli Mahallesi 3518 Sokak’ta meydana gelen olayda, Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Öztürk ile ağabeyi Yusuf Öztürk tartışmaya başladı.

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YENGESİYLE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyünce Erol Öztürk, av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalede Yusuf ve Rabia Öztürk çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Erol Öztürk, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf ve Rabia Öztürk çifti de öğle namazının ardından, Gebeli Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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