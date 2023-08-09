Arda Güler 5 kişilik listeye girdi

İspanya'nın önemli haber ajanslarından AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken, bu listede Arda Güler'e de yer verdi.

Sıralamanın paylaşıldığı haberde Arda Güler ile Lionel Messi kıyaslanırken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" ifadelerine yer verildi.

Listede yer alan diğer isimler ise Real Madrid'in bir diğer yeni transferi Jude Bellingham, Atletico Madrid'e transfer olan Cesar Azpilicueta, Real Sociedad'a geçiş yapan Andre Silva ve Barcelona'nın yeni yıldızı İlkay Gündoğan oldu.

Arda Güler'in yeni sezonda maçlara yedek kulübesinde başlayacağı da ifade edildi.

30 milyon Euro karşılığında eflatun beyazlılara katılan 18 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe forması ile çıktığı 51 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.