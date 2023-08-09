Arda Güler 5 kişilik listeye girdi

Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

Arda Güler 5 kişilik listeye girdi

İspanya'nın önemli haber ajanslarından AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken, bu listede Arda Güler'e de yer verdi.

Sıralamanın paylaşıldığı haberde Arda Güler ile Lionel Messi kıyaslanırken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" ifadelerine yer verildi.

Listede yer alan diğer isimler ise Real Madrid'in bir diğer yeni transferi Jude Bellingham, Atletico Madrid'e transfer olan Cesar Azpilicueta, Real Sociedad'a geçiş yapan Andre Silva ve Barcelona'nın yeni yıldızı İlkay Gündoğan oldu.
Arda Güler'in yeni sezonda maçlara yedek kulübesinde başlayacağı da ifade edildi.

30 milyon Euro karşılığında eflatun beyazlılara katılan 18 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe forması ile çıktığı 51 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gizemli hepabit Sağlık
Gizemli hepabit
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı Dünya
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak Magazin
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor Dünya
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor Sağlık
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor Spor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü Dünya
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü