Arda Güler adeta yıkıldı! Hayatının şoku: Olmaz denilen oldu...

Real Madrid ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler özellikle Xabi Alonso'nun, Madrid ekibinin başına geçmesiyle daha çok forma şansı bulmaya başlamıştı. Takımın hazırlık kampında kendini iyice gösteren Arda Güler, Luka Modric'ten boşalan 10 numaraya resmen talip olmuştu.

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ARDA GÜLER'E ÜZEN GELİŞME!

Real Madrid'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri, Luka Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formanın kime verileceğiydi. Arda Güler'in bu formayı devralması yönünde beklentiler oldukça yüksekti. Ancak İspanyol ve Fransız basınında çıkan haberler, bu hayallerin suya düştüğünü gösteriyor.

Marca ve L'Equipe'te yer alan haberlere göre; Real Madrid Yönetimi, 10 numaralı formayı Kylian Mbappe'ye verme kararı aldı.

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SOSYAL MEDYA ARDA GÜLER'İ DESTEKLİYORDU

Bu karar, hem Arda Güler hayranlarını hem de futbol severleri şaşırttı. Sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının yaptığı ankette, Arda Güler 10 numaralı forma için en üst sırada yer alıyordu.

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