Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho bizzat açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz’de Canal 11’e verdiği kapsamlı röportajda futbolun günümüzdeki yapısından kendi kariyer yolculuğuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Mourinho, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkan Viktor Gyökeres için taraftarlara kötü haber verdi.

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İşte Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"20 YIL ÖNCEKİ MOURINHO İLE HİÇBİR FARK YOK"

Futbola olan tutkusu ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan Mourinho, "Bugünkü Mourinho ile 20 yıl önceki Mourinho arasında hiçbir fark yok. Bir sonraki maçı kazanmak istiyorum. İşimi çok seviyorum ve beni durduracak hiçbir sebep göremiyorum. Ailem de en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onlarla her zaman birlikte olamasam da bu fedakarlık bana canlı ve motive hissettiriyor." dedi.

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"KUPA KAZANAMADIĞIM VE FİNAL OYNAYAMADIĞIM İLK KULÜP"

Kariyerinde kupa kazanamadığı ender takımlar arasında Tottenham’ın olduğunu hatırlatan Mourinho, sarı-lacivertli camiaya dair de "Burada kazanma baskısı mı var? Bu benim suçum. Çünkü geçmişte çok kez kazandım. Tottenham’da fazla süre kalmadım ama bir final oynayacaktım, finalden iki gün önce gönderildim. Roma’da kazandım ve ikinci bir Avrupa finaline çıktım. Fenerbahçe, tam bir sezon geçirdiğim ve ne bir final oynayamadığım ne de kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu." ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'DE KEŞİF YILIYDI"

Fenerbahçe'de ilk sezonunu geride bırakan deneyimli hoca, "Fenerbahçe'de ilk yıl bir keşif yılıydı. Yeni bir dünyayı keşfetmek gibi. Anlamak için orada olmanız gerekiyor. Bu yıl neler olacağını göreceğiz." ifadelerini de kullandı.

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GYÖKERES AÇIKLAMASI

Transfer piyasası hakkında çıkan söylentiler ile ilgili de konuşan Portekizli, "Ne yazık ki Gyökeres'in geleceği yalan. İnanılmaz bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye gelmiyor. Transfer piyasası hakkında söylenen 3.400 yalandan biri, Viktor Gyökeres'in Fenerbahçe'ye geleceğiydi." dediBir gün Portekiz'e geri döneceğini söyleyen Mourinho, "Bir gün kendimi tekrar Portekiz'de antrenörlük yaparken göreceğim. Ve bir gün Portekiz milli takımını çalıştıracağım. Portekiz'le ya da değil, bir Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Ama bu Portekiz milli takımıyla olmalı." sözlerini sarf etti.

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