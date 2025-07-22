Okan Buruk açıkladı! Victor Osimhen transferi bitti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, Victor Osimhen için sarı-kırmızılıl camiaya müjde verdi.

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İşte Okan Buruk'un konuyla ilgili açıklaması;

"OSIMHEN TRANSFERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

"Abdullah Bey, Osimhen ile ilgili görüşmeleri sürdürüyor. En kısa süreçte sonuca ulaşacak. Büyük ölçüde tamamlandı. Osimhen'de sona geldik. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum."

"GALATASARAY'DA KALMAYI SEÇTİ"

"Osimhen burada kimseyle vedalaşmadı, kafası karışıktı, düşünmek için süre istedi. Galatasaray'a sevgisini net bir şekilde gördük. Kafa karışıklığı, Galatasaray'a olan sevgisi olmasa farklı şeyler düşünebilirdi. Önemli ve ciddi teklifler vardı. Galatasaray'la yaşadıkları, taraftarla hissettikleri... Bu duyguyu yakalamak önemli. İki sene önce bunu Icardi ile yaşadık. Kiralık geldi, Suudi Arabistan'dan büyük teklifler geldi ama Galatasaray'da kalmayı seçti. Böyle yıldızların, parayı bir kenara atıp Galatasaray ile mutluluğu seçmeleri çok değerli."

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