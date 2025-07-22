Ali Koç başkanlığı bırakma kararı aldı!

Türk futbolunda yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ligin başlamasına yaklaşık 20 gün kalmışken, kulislerden dikkat çeken bilgilerde gelmeye başladı.

ALİ KOÇ BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR

Tahir Kum'un haberine göre; Haziran 2022'den bu yana Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’nı yürüten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu görevinden ayrılma kararı aldı.

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Geçen sezon Galatasaray dışındaki tüm takımlardan destek alarak yeniden başkan seçilen Koç, 29 Temmuz'da yapılacak olan Genel Kurul'da görevini yeni bir isme devredecek. Ayrıca, kulüplerin görevine devam etmesi yönündeki çağrılarına rağmen Koç, bu tekliflere teşekkür ederek geri çevirdi.

Tecrübeli başkanın, bu kararı almasında Fenerbahçe yöneticilerinin etkili olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüp içinde, Ali Koç’un yalnızca Fenerbahçe’ye odaklanması gerektiği yönündeki görüşler ağırlık kazanıyor.

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