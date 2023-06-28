Arda Güler bavulunu topladı gidiyor. Yeni takımını açıkladılar

Dünya devlerini peşine takan Arda Güler'in Fenerbahçe'nin kalmasını istemesine rağmen ayrılık kararı aldığı ve yeni takımının kamp çalışmasına katılmak için hazırlandığı ileri sürüldü.

Arda Güler bavulunu topladı gidiyor. Yeni takımını açıkladılar

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Avrupa'da son dönemin en çok konuşulan futbolcusu oldu.

Arda Güler'in bonservisindeki 17 milyon euroya serbest kalır maddesi nedeniyle dev kulüpler harekete geçti.

İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan kulüplerinin yanı sıra İspana La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona da Arda'yı transfer etmek için yarışa girişti.

Avrupa basını da son dönemde Arda Güler'e geniş yer ayırdı. Hatta babasının astronomik bir komisyon istediği iddiası da gazetelere yansıdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Arda'nın en azından bir yıl daha kalması için büyük çaba sarf etti.

Genç futbolcu ve ailesiyle peş peşe görüşmeler yapan Ali Koç, ikna etmeyi başaramadı.

Bunun üzerine Koç, Real Madrid'in "Biz alalım, bir yıl Fenerbahçe'de kiralık oynasın" önerisine Arda'yı da ikna etmek istedi.

Ancak Arda Güler'in bir an önce gitmek ve oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği ifade edildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da çıkan habere göre Arda, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın formasını giyecek.

Arda'nın İspanyol ekibinin kamp çalışmalarına katılmak için İspanya'ya hareket ederek takıma katılacağı da haberde yer aldı.

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