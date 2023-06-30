Barcelona Başkanı Arda Güler'i resmen açıkladı: Transfer etmek için çalışıyoruz

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i kadrolarına katmak için çabaladıklarını söyledi.

Barcelona Başkanı Arda Güler'i resmen açıkladı: Transfer etmek için çalışıyoruz

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'da dev takımların gözdesi haline geldi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, milli futbolcuyu kadrolarına katmak için çabaladıklarını açıkladı.

OnzeTV3'e konuşan Laporta, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Transfer etmek için çalışıyoruz" dedi.

Transfer operasyonunu sportif direktör Deco'nun yürüttüğünü dile getiren Laporta, "Scout departmanımız Arda'yı takip ediyordu. Ona ilgimiz çok yüksek. Deco bu transfer için İstanbul'da" sözlerini söyledi.

beIN SPORTS’un haberine göre Deco, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler hakkında görüşme gerçekleştirecek.

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de kadrosuna katmak istediği 18 yaşındaki Arda'nın sözleşmesinde 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 maça çıkan Arda, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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