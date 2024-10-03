Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ne denediyse olmadı

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler dün aşma Lille’e 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Genç yıldız sonradan oyuna girdiği maçlarda yakaladığı net pozisyonları değerlendiremedi. Arda’yı maç sonu takım arkadaşı Rudiger teselli etti.

Real Madrid’in mağlup olduğu maçta Arda Güler oyuna 67. dakikada Camavinga’nın yerine oyuna girdi. Genç yıldız, takımının ilk yarıdaki etkisiz oyunu sonrası devreye girerken İspanyol devinin hücumunu hareketlendiren isim oldu.

Yıldız oyuncu 2 net pozisyon bulsa da topu ağlarla buluşturamadı. Arda, ilk pozisyonda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak Rüdiger'e pas olan bu topu Alman stoper kale sahasında ağlara gönderemedi.

İkinci pozisyonda ise Modric'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Arda Güler, kaleci Lucas Chevalier'i geçemedi.

Yakaladığı net pozisyonları gole çeviremeyen yıldız oyuncu maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Arda’yı maç sonu teselli eden Rudiger, "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu” dedi.

İspanyol basını ise Arda’nın maç sonu büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve cesaretinin kırıldığını vurguladı.