Arda Güler kritik kararın eşiğinde

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler bu sezon beklentilerinin altında forma şansı buldu. Geçen sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle gündeme gelen milli oyuncu sezon başından bu yana beklentilerin altında kaldığı Forma giydiği 10 maçta gol ya da asist katkısı üretemeyen Arda, Mbappe ve Endrick’in gelişi ile birlikte daha az forma şansı buldu.

Ancak şans bulduğu dakikalarda beklentilerin altında kalması daha az forma şansı bulmasına neden oluyor.

Real Madrid cephesi Arda Güler'e olan inancını kaybetmemesine rağmen futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ifade edildi.

Villarreal maçı öncesinde Ancelotti, Arda Güler'in neden az süre aldığının sorulmasına, "Rekabet çok fazla" diyerek cevap vermişti.

Tüm bu gelişmeler ışığında Arda Güler'in artık Ancelotti'ye inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.

Sözleşmesinin bitmesine 5 yıl olan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.