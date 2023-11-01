Arda Güler La Liga’da sahaya çıkıyor. Oynayacağı maç belli oldu

Haftalarca süren sakatlığı sonrası Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkması beklenen Arda Güler için teknik heyet kararını verdi.

İspanyol basını Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve ekibinin, bu hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçında Arda'yı sahaya süreceğini yazdı.

Haberde; teknik ekibin Arda'yı ilk maçlarda 20-25 dakika oynatmayı planladığı ve yavaş yavaş maç ritmini kazanmasını hedeflediği belirtildi. Arda ile bu konuda görüşme gerçekleştiren Ancelotti'nin genç yıldız ile yavaş yavaş oynaması konusunda anlaştığı ifade edildi.

Ayrıca Ancelotti'nin de Arda Güler'in yeniden sakatlanmasının önüne geçmek için genç oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine fazla yüklenmemesini istediği vurgulandı.

