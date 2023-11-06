Arda Güler'in Rayo Vallecano maçında neden oynatılmadığı ortaya çıktı

Ancelotti herkesin beklediği soruya yanıt verdi. Arda Güler neden oynamadı?

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Arda Güler'in Rayo Vallecano maçında neden oynatılmadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bir türlü şanssızlığını kıramıyor.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında evinde Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalarak liderliği kaybeden Real Madrid'de Arda Güler'in süre almaması dikkat çekti.
"FIRSAT GELMEDİ"

Arda'nın neden süre almadığı sorusuna maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yanıt veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti akılları karıştırdı.

Deneyimli teknik adam, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Yakında oynayacak." diye konuştu.

Sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu sezon ilk kez resmi bir maçta Real Madrid'in maç kadrosunda bulundu.

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