Fenerbahçe'nin yıldızını antrenmanda kimse tanımadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla devam eden İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe'de dün oynanan Mondihome Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

LUAN PERES TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Luan Peres, bugünkü idmanda takımla çalıştı.

Luan Peres bu sezon sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri 2. tur rövanşındaki Zimbru ve 3. turdaki Maribor maçlarında 90 dakika sahada kalmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ESPRİLİ MESAJLAR

Fenerbahçe taraftarı, uzun süre sonra geri dönen Luan Peres için 'Bu kim?' 'Transfer sezonu açıldı mı?' 'Biz senin cenazene geldik' tarzında esprili yorumlar yaptı.