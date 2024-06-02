Arda Güler madalyayı taktı kupayı kaldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde; Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yendi, şampiyonluğa ulaştı.

Tarihinde 15. kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başaran Real Madrid'de, milli futbolcumuz Arda Güler ise bir ilki yaşadı.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu" unvanını yakalayan Arda Güler'e şampiyonluk madalyasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro peşin, 10 milyon Euro da bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazandı.

19 yaşındaki milli oyuncu, Real Madrid ile LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi yaşadı.

Real Madrid formasıyla sakatlıklar yüzünden yalnızca 12 resmi maça çıkan Arda Güler bu karşılaşmalarda 6 gollük katkı sağladı.