Fenerbahçe'de Mourinho çılgınlığı. Kadıköy dolup taşacak Ali Koç gövde gösterisi yapacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünla teknik direktör Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

Başkan Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Wembley Stadı'nda Real Madrid ile Dortmund arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni Jose Mourinho ile birlikte izledi.

Yapılan son görüşme sonrası Jose Mourinho ile sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından Jose Mourinho'nun videosu paylaşıldı. Portekizli hoca, taraftarları imza törenine davet etti.

Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho'nun geliş saati ve imza töreni ile ilgili detayları da açıkladı.

Buna göre Jose Mourinho'yu taşıyan uçak bugün saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık bölümüne iniş yapacak.

Taraftarların burada Portekizli çalıştırıcıya muhteşem bir karşılama töreni yapması bekleniyor.

Buradan stada geçecek olan Jose Mourinho'nun, Ülker Stadı'ndaki imza töreni ise taraftara açık olarak saat 19.00'da başlayacak.

8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan kongrede yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, Jose Mourinho'nun imza töreniyle birlikte adeta bir gövde gösterisi yapacak.