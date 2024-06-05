Arda Güler ortalığı yaktı

Sezonu 3 kupa kapatarak Avrupa'nın en başarılı takımı olan Real Madrid'de beklenen olay gerçekleşti.
Eflatun Beyazlılar milyonlarca taraftarın beklediği yeni sezon formasını tanıttı.
İspanyol ekibinin yeni sezon formasını ilk deneyen kişi milli yıldızımız Arda Güler oldu.
Real Madrid'in yeni sezon formasının çekimleri için kameralar karşısına geçen genç yıldız pozunu verdi ortalık alev aldı.
Real Madrid tarafından paylaşılan yeni formalar kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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