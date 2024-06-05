Down sendromlu öğrenciyi yerlerde sürükleyip tekme attı. Anne öğretmeni böyle yakaladı

Yürek yaralayan anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmen Hepgümüş'ün ayaklarıyla Berat'ın üzerine bastığı yerlerde sürüklediği, tekme attığı anlar görüldü.

Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Mahallesi'nde bulunan MEB'e bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yaşananlar yürek sızlattı. Özel eğitim öğretmeni Mücahit Mert Hepgümüş, down sendromlu B. Ü.'nün annesi Serap C.'yi telefonla arayarak, 'B., bugün beni üzdü. Arkadaşıyla aralarında sürtüşmeler oldu. Dudağı kanadı' diyerek haber verdi.

Oğlunu okul dönüşü servisten alan anne Serap C., ise çocuğunun vücudunda morluklar fark etti. Serap C.'nin izlerin nasıl oluştuğunu sorması üzerine sendromlu çocuk öğretmeni Hepgümüş'ü kastederek 'Hoca yaptı' dedi.

ÖĞRETMENİ ÇOCUĞU TARTAKLAMIŞ

Pazartesi günü okula giden Seray C., olayla ilgili müdür yardımcısından bilgi istedi. Ancak anne Seray C.'ye, oğlu B.'nin arkadaşı ile yaşadığı sürtüştüğünde yüzünü kalorifer peteğine çarptığı, öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün ise özel eğitimde kullanılması gereken bazı sert tavır ve davranışlarda bulunduğu bilgisi verildi. Anneye büyütülecek bir problem yaşanmadığı söylendi.

Anne Serap Ç. ısrarla kamera görüntülerini izlemek isteyince gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde down sendromlu Berat'ın öğretmeni tarafından darp edildiği belirlendi

ÜSTÜNE BASIP, YERLERDE SÜRÜKLEDİ!

Kameraya Hepgümüş'ün B.'yi yerde sürükleyip tekme attığı görülürken aynı okulda çalışan Hepgümüş'ün eşi Z.H.'nin ise olay anında eşinin yanından geçip gittiği ve müdahale etmediği görüldü.

Görüntüleri izleyen anne Serap C., hemen darp raporu alarak avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş, ise “B.'yi sınıfa götürmek için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Hepgümüş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

1,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamera kayıtları incelendiğinde mağdur çocuğun şüpheli öğretmen tarafından açıkça darp edildiği sabit şekilde görüldüğü belirtildi.

İddianamede, Hepgümüş'ün TCK'nin 86'ncı maddesi gereği 'basit yaralama' suçu nedeni ile cezalandırılması talep edildi. Savcılık, suçun 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir şahsa kişiye karşı' işlenmesi ve kamu görevlisi olması nedenleriyle de artırım yapılarak 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Şüpheli öğretmen, 24 Haziran'da hakim karşısına çıkarak yargılanacak.