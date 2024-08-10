Arda Güler Real Madrid'i karıştırdı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD’de sürdüren Real Madrid ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi son şampiyonu UEFA Süper Kupa mücadelesinde 14 Ağustos Çarşamba günü Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00’de Varşova Ulusal Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi milli yıldızımız Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED DEV BİR TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Eski günlerine dönmek isteyen Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın Arda Güler’e talip olduğu belirtildi.

Genç yıldızımıza kırmızı formayı giydirmek isteyen İngiliz devinin 100 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Bu zamana kadar Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler’în takımda kalmasını istediğini söylesede 100 milyon euroluk olası bir teklif akılları karıştırdı.

Bazı İspanyol taraftarlar 100 milyon euroyu büyük bir fırsat olarak görürken bazıları ise Arda Güler’in çok daha değerli bir futbolcu olacağını öne sürdü.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Real Madrid’in ABD kampındaki Barcelona ve Milan karşısındaki hazırlık maçlarında forma giyen Arda Güler performansı ile herkesi büyüledi.

Arda’nın performansını öve öve bitiremeyen İspanyol basını yaptığı haberde, "Şüphesiz ki Arda Güler ve Endrick turun yıldızı oldu. İki genç dikkatleri üzerlerine çektiler. Arda ışıl ışıl parladı ve Ancelotti'yi zor durumda bırakmaya hazır” dedi.