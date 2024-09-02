Arda Güler Real Madrid'i karıştırdı

Real Madrid ve Real Betis, La Liga'nın 4. haftasında karşı karşıya geldi.

İspanyol devi, mücadeleyi Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi.

ARDA GÜLER YEDEK KALDI

Milli futbolumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı ve süre alamadı.

Maçın bitmesiyle birlikte Arda'nın mutsuz bir tavırla doğrudan soyunma odasında gitmesi, İspanya'da büyük gündem yarattı.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

İspanyol basını olayı manşetlere taşırken, Real Madrid taraftarı, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin mücadeleye Arda Güler yerinde Dani Ceballos ile başlamasına da tepki gösterdi.

Taraftarlar, Arda'nın oyunda hiç süre almamasını eleştirdi ve oyuncunun takıma küstürülmesinden duydukları endişeyi ifade etti.

Bu sezon Real Madrid ile 4 maça çıkan Arda, 100 dakika şans buldu ve bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

19 yaşındaki genç yıldız, Real Madrid ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.