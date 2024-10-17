Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy finaline kaldı!

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Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy finaline kaldı!

Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy'da finale kaldı.

Her yıl düzenlenen Golden Boy finalistleri kesinleşti. Ülkemizden ilk defa iki oyuncu finale kaldı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın finale kalması sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Golden Boy 2024 finaline kalan isimler belli oldu. Açıklanan listede Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız da yer aldı.

İŞTE TAM LİSTE:

Lamine Yamal
Joao Neves
Warren Zaire-Emery
Alejandro Garnacho
Pau Cubarsi
Savio
Aleksandar Pavlovic
Kobbie Mainoo
Jorrel Hato
Leny Yoro
Jamie Bynoe-Gittens
Kenan Yıldız
Cristhian Mosquera
Adam Wharton
Arda Güler
Mathys Tel
Desire Doue
Oscar Gloukh
Samuel Omorodion

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