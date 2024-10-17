Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy finaline kaldı!

Her yıl düzenlenen Golden Boy finalistleri kesinleşti. Ülkemizden ilk defa iki oyuncu finale kaldı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın finale kalması sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Golden Boy 2024 finaline kalan isimler belli oldu. Açıklanan listede Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız da yer aldı.

İŞTE TAM LİSTE:

Lamine Yamal

Joao Neves

Warren Zaire-Emery

Alejandro Garnacho

Pau Cubarsi

Savio

Aleksandar Pavlovic

Kobbie Mainoo

Jorrel Hato

Leny Yoro

Jamie Bynoe-Gittens

Kenan Yıldız

Cristhian Mosquera

Adam Wharton

Arda Güler

Mathys Tel

Desire Doue

Oscar Gloukh

Samuel Omorodion