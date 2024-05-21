Arda Güler veda etti

Bu sezon La Liga’da şampiyonluğa Şampiyonlar Ligi’nde ise finale yükselen Real Madrid’de herkesi yıkan bir gelişme yaşandı.

10 sene boyunca Real Madrid forması giyen Toni Kroos sezon sonunda EURO 2024’ün ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Kroos’un bu kararı taraftarları sarsarken Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Alman futbolcu için bir veda mesajı yayınladı.

Arda Güler sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Seni tanımak, senden öğrenmek paha biçilemezdi Toni abi. Bir futbol efsanesi ile aynı sahayı paylaşma şansı yakaladığım için minnettarım" dedi.

Real Madrid formasıyla 463 maça çıkan 29 gol 98 asist kaydetti.