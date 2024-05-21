Arda Güler veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler veda etti
Arda Güler emekliliğini açıklayan Toni Kroos'a veda mesajı yayınladı.

Bu sezon La Liga’da şampiyonluğa Şampiyonlar Ligi’nde ise finale yükselen Real Madrid’de herkesi yıkan bir gelişme yaşandı.

10 sene boyunca Real Madrid forması giyen Toni Kroos sezon sonunda EURO 2024’ün ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

540383.jpg

Kroos’un bu kararı taraftarları sarsarken Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Alman futbolcu için bir veda mesajı yayınladı.

Arda Güler sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Seni tanımak, senden öğrenmek paha biçilemezdi Toni abi. Bir futbol efsanesi ile aynı sahayı paylaşma şansı yakaladığım için minnettarım" dedi.

Real Madrid formasıyla 463 maça çıkan 29 gol 98 asist kaydetti.

İlgili Haberler
TFF 1. Lig play off finalinin yeri ve tarihi açıklandı
Trabzon 'Kupa'ya kilitlendi. Avcı'nın yüzü gülüyor
Trabzon 'Kupa'ya kilitlendi. Avcı'nın yüzü gülüyor
Samsunspor'dan Markus Gisdol açıklaması
Son Haberler
HSK atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı Gündem
HSK atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı Yaşam
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
MİT’ten 5 soruluk kriptoloji testi: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer alıyor Gündem
MİT’ten 5 soruluk kriptoloji testi: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer alıyor
Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kaderini sev Yazarlar
Kaderini sev
Borçlular yandım Allah diyecek… Yazarlar
Borçlular yandım Allah diyecek…
Nüfus çöküşü… Yazarlar
Nüfus çöküşü…