Arda Güler'in babasının 20 milyon Euro komisyon istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre Arda Güler'in babası Ümit Güler'in genç yıldızın transferin 18-20 milyon euro komisyon istediği belirtildi.

Arda Güler'in transferi için 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin sorun olmadığı kaydedildi. Ancak babasının istediği komisyonun transfer için bir engel olduğu vurgulandı.

BABASI ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Arda Güler ve babası ve yönetimden bazı isimlerle genç yıldızın geleceği için bir araya gelmişti.

Adı Avrupa'dan birçok takımla anılan 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Kaynak: Sporx