Arda Güler'in penaltı isyanı yayınlandı: İşte saha içinde yaşanan konuşmalar!

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'in 5-2'lik tarihi hezimete rağmen 1 gol, 1 asistlik performans sergilediği Atletico Madrid maçında penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun saha içi konuşmaları İspanyol basınında yayınlandı.

Atletico Madrid’in Real Madrid’i 5-2 mağlup ettiği tarihi derbide ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle öne çıkan Arda Güler, ikinci yarının başında ceza sahasında yaptığı müdahaleyle penaltıya sebep oldu. Pozisyonun ardından sahada yaşanan konuşmalar, DAZN’ın El Post programında yayınlandı.

Arda Güler dev derbiye damgasını vurdu: Madrid'de tarihe geçecek skor!Arda Güler dev derbiye damgasını vurdu: Madrid'de tarihe geçecek skor!

ARDA GÜLER: "TOPA DOKUNDUM"

Nico Gonzalez'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından Arda Güler, hem hakeme ve hem de rakibine sürekli olarak, “Topa dokundum, topa dokundum” sözlerini tekrar etti.

Hakem Alberola Rojas, VAR ile yapılan inceleme sonrası kararın “onaylandığını” belirtti ve penaltıyı işaret etti.

x.jpg

XABI ALONSO: "ARDA TOPA DOKUNDU"

Real Madrid cephesinde penaltı kararına itirazlar sürdü. Teknik direktör Xabi Alonso, dördüncü hakeme “Arda topa dokundu, bu penaltı değil” diyerek itirazda bulundu.

Real Madrid kaptanı Carvajal da hakeme giderek, “Ne penaltı ne kırmızı kart, bizim için hiçbir şey yok” sözleriyle pozisyonun penaltı olmadığını savundu.

simeone.jpg

SIMEONE KIRMIZI KART İSTEDİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise hakemin sarı kart göstermesine itiraz etti. Tecrübeli çalıştırıcı, kenardan “Bu kırmızı kart, kırmızı! Sarı değil” sözleriyle tepki gösterdi.

Derbinin en çok konuşulan anlarından biri olan bu pozisyon, İspanyol basınında da geniş yankı buldu.

