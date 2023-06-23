Arda Güler'in yeni takımı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Gösterdiği performansla futbolseverleri kendisine hayran bırakan Arda Güler’in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

2025 yılına kadar sarı-lacivertlilerle kontratı bulunan Arda Güler’in sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli yüzünden Avrupa devlerinin peşinden koştuğu bilinirken genç yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Radyo Gol’ün haberine göre, Manchester City ve Real Madrid gibi devlerin radarında olan Arda Güler bu takımlarda forma şansı bulamayacağını düşünerek La Liga ekiplerinden Sevilla’nın transfer teklifini kabul etti.

Haberde, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde genç yıldızın gelecek sezon İspanya’ya giderek Sevilla forması giyeceği ifade edildi.

Arda Güler bu zamana kadar Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 9 gol 12 asist kaydetti.