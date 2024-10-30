Arda Kardeşler'e verilecek ceza ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Kardeşler'e verilecek ceza ortaya çıktı

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki kararları nedeniyle tepki çeken Arda Kardeşler'e verilecek cezayı Umut Eken açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 11. Haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta oynanan GalatasarayBeşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler’e herhangi bir görev verilmedi.

umutekentweet.jpg

Son derbide verdiği kararlarla Beşiktaş’ın tepkisini çeken Hakem Arda Kardeşler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için olay yaratan iddia!Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için olay yaratan iddia!

Fanatik'ten Umut Eken yaptığı paylaşımda Arda Kardeşler’in sezonun ilk yarısı bitene kadar hiçbir görev almayacağı ve dinlendirileceğini söyledi.

hakemm.jpg

Son Haberler
Real Salt Lake penaltılarda boyun eğdi
Real Salt Lake penaltılarda boyun eğdi
CHP'den Çağlayan Adliyesi önünde toplanma çağrısı
CHP'den Çağlayan Adliyesi önünde toplanma çağrısı
Hyderabad kendi evinde mağlup oldu
Hyderabad kendi evinde mağlup oldu
Yangında mahsur kalan tavşanı itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan tavşanı itfaiye kurtardı
Anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti
Anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti