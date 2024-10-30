Arda Kardeşler'e verilecek ceza ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 11. Haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler’e herhangi bir görev verilmedi.

Son derbide verdiği kararlarla Beşiktaş’ın tepkisini çeken Hakem Arda Kardeşler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için olay yaratan iddia!

Fanatik'ten Umut Eken yaptığı paylaşımda Arda Kardeşler’in sezonun ilk yarısı bitene kadar hiçbir görev almayacağı ve dinlendirileceğini söyledi.