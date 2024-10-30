Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için olay yaratan iddia!

Türk futbolunun önemli isimlerinden Şansal Büyüka'nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında hakem Arda Kardeşler'in performansını eleştirerek bir iddiada bulundu.

'Federasyon değişse de hakemler değişmiyor diyen Büyüka, 'hakemin çok büyük hataları oldu' diye konuştu. Yaşanları değerlendiren Büyüka, 'tam bir hakem rezaleti' dedi.

İşte Şansal Büyüka'nın sözleri:

"Bir Davinson Sanchez bir de Barış Alper Yılmaz'ın bariz gol pozisyonu... Penaltıyı, Barış Alper'i konuşurum tartışırım. Davinson Sanchez'in 30 dakika içerisinde 3 tane sarı kartlık hareket yapıp, 0 sarı kartla 30 dakikayı tamamlaması inanılır gibi değil."

"Kelimenin tam anlamıyla bir hakem rezaleti. Immobile'ye vuruyorsun sert bir darbe değil. Sert bir darbe değil açık konuşalım. Yumruk da değil ama sportmenliğe aykırı bir hareket, sarı. Joao Mario'ya çift dalıyorsun dünyanın her yerinde çift dalmak temasın olsun ya da olmasın sarı kart gerektirir. Rakibe de hafif bir teması var. 28. dakikada Rafa Silva'ya... Umut vaadeden bir atağı kesiyorsun. Hem sadece kontrolsüz hareket değil, tabanla kaval kemiğine yaralayıcı bir hareket yapıyorsun. Kaval kemiği de en hassas yerdir."

ÇOK FECİ GÜNLER BEKLİYOR TÜRK HAKEMLİĞİNİ

"Burnunun dibinde sen bu 3 pozisyonu pas geçiyorsan. Hakemler hata yapar anlayışına ben bunu sığdıramıyorum. Kafanda tilki dolaşıyor demek ki. Çok feci günler bekliyor Türk hakemliğini.