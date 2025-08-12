Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!

Kısa bir süre önce Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan gündem oldu. Başarılı çalıştırıcı, ligin 2. haftasında oynanan Karpaty Lviv mücadelesinde maçın hakemiyle tartıştı.

Ukrayna Premier Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda Karpaty Lviv'e konuk oldu. Mücadeleye Arda Turan damga vurdu.

Herkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'ten Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandıHerkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'ten Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandı

y.jpeg

Ve transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu uçağa biniyor: Fenerbahçe...Ve transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu uçağa biniyor: Fenerbahçe...

ARDA TURAN SİNİRDEN DELİYE DÖNDÜ

İki ekip arasında oynanan mücadelenin 28. dakikasında hakem Mykola Balakin, Shakhtar Donetsk'ten Azarovi'ye bir pozisyonun ardından sarı kart gösterdi. Arda Turan, bu kararın ardından çılgına döndü. Hakem Balakin, saha kenarına kadar geldi. Hakem aşırı itirazdan dolayı Arda Turan'a sarı kart gösterdi. Genç teknik adamın 4. hakeme ise İngilizce olarak; 'Kapa çeneni' dediği duyuldu.

Dries Mertens geri dönüyor! Belçika'dan olay iddiaDries Mertens geri dönüyor! Belçika'dan olay iddia

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe İngiliz kanat için transferde rakip oldularDünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe İngiliz kanat için transferde rakip oldular

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası! "Etek giyerim"Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası! "Etek giyerim"

Son Haberler
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti