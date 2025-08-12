Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!

Ukrayna Premier Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda Karpaty Lviv'e konuk oldu. Mücadeleye Arda Turan damga vurdu.

ARDA TURAN SİNİRDEN DELİYE DÖNDÜ

İki ekip arasında oynanan mücadelenin 28. dakikasında hakem Mykola Balakin, Shakhtar Donetsk'ten Azarovi'ye bir pozisyonun ardından sarı kart gösterdi. Arda Turan, bu kararın ardından çılgına döndü. Hakem Balakin, saha kenarına kadar geldi. Hakem aşırı itirazdan dolayı Arda Turan'a sarı kart gösterdi. Genç teknik adamın 4. hakeme ise İngilizce olarak; 'Kapa çeneni' dediği duyuldu.

