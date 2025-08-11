Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası! "Etek giyerim"

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de bomba gibi açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbol adamı, Süper Lig'de yeni başlayan sezonda şampiyonlukta favori olarak gördüğü takımı açıklarken, Fenerbahçe hakkında olay olacak bir iddiayı ortaya attı.

İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri;

"Galatasaray bu sezon şampiyon olur. En yakın rakibine 15 puan fark atar. 40 yıldır bu futbol sektörünün içerisindeyiz hiç bu kadar açık ara sezona favori giren bir takım görmedik. Eğer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamazsa Okan Buruk tartışılır. Zaten geçmiş Avrupa sonuçları Fatih Terim'in Avrupa'da elde ettiği başarıları elde edemeyeceğini gösterdi. Galatasaray'ın yedekleri bile Fenerbahçe'de direkt oynar Beşiktaş'ta zaten havada oynarlar. Böyle giderse Galatasaray burayı Almanya Bundesliga'ya getirir.

Dakika 5, Feyenoord 1-0 öne geçerse tribünler Ali Koç istifa diye bağıracaklar. Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez. 30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim."

