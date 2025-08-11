Ve transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu uçağa biniyor: Fenerbahçe...

Inter'deki geleceği merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile de anılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini duyurdular.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN BONSERVİS KAZANMAK İSTİYORLAR

Serie A ekibi Inter'de önümüzdeki sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu, bu yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri oldu. Adı önce Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile gündeme gelen milli oyuncunun Türkiye'ye transferi için somut bir gelişme yaşanmadı. Ancak İtalyan ekibi, Hakan Çalhanoğlu'ndan bu yaz bonservis kazanmak istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU ARABİSTAN'A GİDİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı. Milli oyuncunun, bu teklifi olumlu karşıladığı ve önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunmak üzere Arabistan'a gideceği belirtildi. Arap ekibi, önce oyuncuyu sonra Inter'i ikna ederek transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

