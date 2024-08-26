Arda Turan veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan veda etti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup'un 31 yaşında futbolu bırakma kararı sonrası bir veda mesajı yayınladı.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen, Milli Takım'da da görev alan Oğuzhan Özyakup sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldı.

Kariyerine Hollanda'da başlayan daha sonra Arsenal'ın alt yaş kategorilerinde forma giyip 2012 yılında Beşiktaş'a imza atan Oğuzhan Özyakup, 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Beşiktaş'tan 8 yıl sonra ayrılan Oğuzhan, Feyenoord'a transfer olmuş, son olarak da Fortuna Sittard forması giymişti.

Yıldız futbolcu bugün yaptığı açıklamayla 31 yaşında emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Oğuzhan, "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Bu flaş gelişme sonrası Oğuzhan Özyakup için veda mesajı yayınlayan isimlerden biri de Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan oldu. Oğuzhan ile bir dönem Milli Takım'da birlikte görev alan Arda Turan, "Muhteşem bir oyuncu, muhteşem bir kardeştin. Futbola kattığın bütün güzellikler için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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