Arda Turan'ın soyunma odası konuşması gündem oldu. Akıllara Fatih Terim'i getirdi

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Sakarayspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada birçok gol pozisyonu olmasına rağmen 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarının 120+2. dakikasında Alparslan Öztürk'ün attığı gol, takımına yarı finali getirdi.

FATİH TERİM'E BENZETTİLER

Galibiyetten önce Teknik Direktör Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, yaptığı yorumlarda 2000 UEFA Kupası finali öncesi Fatih Terim'in yaptığı konuşmaya benzetti.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

-Hayatta bütün hikayelerin içinde hep acı çekmek vardır. Mücadele etmek vardır. Fakat en güzel hikayenin içinde ne vardır biliyor musunuz? Takım arkadaşlarıma güvenmek, dostlarıma güvenmek, aileme güvenmek. Her zaman öyleydi. Ben güvenmeyi bırakmam. İnanıyorum ki burada, en arkadakinden en öndekine kadar birbirine en çok güvenen bir grup var. Herkes takım arkadaşı için oynayacak. Düştüğünde onu kaldıracak olan, hatası olursa hatasını düzeltmek için oynayacak. Şartlar ne olursa olsun pes etmeyin. Sizden bir şey istiyorum: Cesaret. Bunun yanında pişman olmayın. "Ama, keşke" demeyin.