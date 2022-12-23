Ardahan'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Ardahan'ın Dağcı ilçesinde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.1 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Ardahan'ın Dağcı ilçesinde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.1 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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