23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ardahan'da deprem

Merkez üssünün Ardahan'ın Dağcı ilçesinde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:22
Takip Et

Ardahan'da deprem oldu

Ardahan'da deprem
+
Aa
-

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Ardahan'ın Dağcı ilçesinde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.1 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
1
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
2
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
3
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
4
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
6
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
7
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿Adıyaman'da sandal faciası: 2 kişi öldü
﻿Adıyaman'da sandal faciası: 2 kişi öldü
﻿Adıyaman'da sandal faciası: 2 kişi öldü
﻿Tarihte bugün 23 Aralık
﻿Tarihte bugün 23 Aralık
﻿Tarihte bugün 23 Aralık
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Yeni geliştirilen ameliyat tekniği başarıyla uygulandı
﻿Yeni geliştirilen ameliyat tekniği başarıyla uygulandı
﻿Yeni geliştirilen ameliyat tekniği başarıyla uygulandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.