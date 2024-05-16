A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

3-9 Haziran tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası için Alanya'da kampa girecek olan. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıkladı

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takımın 24 sporcudan oluşan kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Ayşenur Şensöz, Selen Akalın, Sude Karademir,

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu Şengül, Ceylan Aydemir, Elif Sıla Aydın

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Buğu Sönmez, Diğdem Hoşgör, Sevgi Kalyoncuoğlu

Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan, Gülcan Tügel, Dönegül Bozdoğan, Fatma Küçükyıldız, Feyzanur Öztürk

Sağ Oyun Kurucu: Eda Nur Çetin, Gizem Yapıcı, Zeynep Nur Bilgeç

Sağ Kanat: Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Emine Gökdemir

Pivot: Cansu Akalın, Ceren Demircelen, Hatice Özdemir

A Milli Hentbol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçları Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fonix Arena'da oynanacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında ay-yıldızlılar, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de ev sahibi Macaristan ile mücadele edecek.

Ön tur müsabakalarında milliler, Macaristan ile oynayacağı müsabakanın ardından 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da Kuzey Makedonya, gruptaki son maçında ise 2 Aralık Pazartesi günü TSİ 22.30'da İsveç ile karşılaşacak.