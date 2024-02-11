Ardahan'da kar yağışı bitti soğuk hava geldi

Kaynak: DHA
Ardahan'da kar yağışı bitti soğuk hava geldi
Ardahan’da yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Öte yandan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Ardahan’da son 55 yılın en yoğun kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Son 55 yılın en yoğun yağışını alan Ardahan'da, kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, dükkan ve otomobil camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bitki, ağaç ve bahçe korkulukları kırağı tuttu. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.

Öte yandan karla mücadele çalışmaları da sürdü. Kent merkezinde 95 santimetreyi, yüksek kesimlerde de 1,5 metreyi geçen kar nedeniyle İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Son Haberler
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 12 kişi gözaltına alındı Gündem
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 12 kişi gözaltına alındı
Tunceli’de nesli tehlike altında olan vaşak fotoğraflandı Gündem
Tunceli’de nesli tehlike altında olan vaşak fotoğraflandı
Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı Gündem
Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı
Göztepe Bandırma'dan 2 golle çıktı Spor
Göztepe Bandırma'dan 2 golle çıktı
Fenerbahçe hem kadın hem de erkeklerde şampiyon oldu. Galatasaray ikinci Spor
Fenerbahçe hem kadın hem de erkeklerde şampiyon oldu. Galatasaray ikinci
Ardahan'da buzlanma bir tırı devirdi. Kara yolu ulaşıma kapandı Gündem
Ardahan'da buzlanma bir tırı devirdi. Kara yolu ulaşıma kapandı
Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu madde çıktı Gündem
Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu madde çıktı