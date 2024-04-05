Ardahan’da yeniden seçim olmayacak. CHP'nin sevinci, AK Parti'nin hayal kırıklığı

CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu, seçimin geçerli sayılmasına karar verdi.

SEÇİM SONUÇLARI VE İTİRAZLAR

31 Mart'ta yapılan seçimlerde 11 bin 205 geçerli oyun 5 bin 49'unu alan CHP adayı Faruk Demir, AK Parti adayı Yunus Baydar'ı 174 oy farkla geride bırakmıştı. Seçim sonuçlarına itiraz eden AK Parti'nin itirazı Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından 4'e 3 oy çokluğu ile kabul edilmiş ve seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

CHP'NİN İTİRAZI VE KARARIN İPTALİ

AK Parti'nin itirazı sonrası seçimin yenilenmesi kararı CHP yönetiminde tepkiyle karşılandı. CHP Ardahan İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu, yaptığı incelemeler neticesinde CHP'nin itirazını kabul etti ve seçimin geçerli sayılmasına karar verdi.

BELEDİYE BAŞKANI DEMİR'DEN TEŞEKKÜR

İl Seçim Kurulu'nun kararının ardından tebrikleri kabul eden CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde değerli Ardahan halkımız ikinci defa bu şerefli görevi bana uygun görmüşlerdir. Tabi siyasetin doğasında var. Kanunumuz da var. Bir itiraz olmuştu. İtiraz neticesinde ikinci aşamasında, Bağımsız Türk yargımızın yaptığı bütün titiz incelemeler neticesinde bizim lehimize kabul olduğunu gördük. Mazbatamızı alıp yarından itibaren görevimize başlayacağız."

İl Seçim Kurulu'nun kararı ile Ardahan'da seçim iptali kararı geri çekildi ve CHP adayı Faruk Demir'in zaferi resmiyet kazandı. Bu karar, CHP'de sevince, AK Parti'de ise hayal kırıklığına yol açtı.