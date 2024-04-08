Ordu'nun 7 ilçesinde oylar yeniden sayılacak. YSK duyurdu

YSK Ordu'nun ikizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına karara verdi.

KUMRU VE GÜLYALI'DA OYLAR YENİDEN SAYILMAYACAK

AKP ise Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti. YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ordu'da AKP'nin adayı Hilmi Güler belediye başkanlığında önde giderken, İYİ Parti, birçok ilçede oyların yeniden sayılmasını istemişti.

İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz, Akkuş İlçesinde bir sandık başkanının oyları evine götürdüğünü iddia ederek,“8 bin 801 iptal oyu var. İl genelinde geçersiz oy oranı Türkiye ortalamasının 3 katı. Minareyi çalan kılıfına uydurmuş. Gece olmadan iftar saatiyle birlikte sandık başkanı çuvalı omuzlayıp evine gitmiş. Kamera görüntüleri var. Sabahın 2’sinde seçim kuruluna teslim etmiş” ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Enver Yılmaz’ın, bir sandık kurulu başkanının oy çuvalını evine götürdüğüne dair olduğunu öne sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Ordu Olay’ın paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, sandık başkanının akşam saatlerinde oy sandığını ve çuvalları omuzunda taşıyarak evine götürdüğü görülüyor.

İşte o görüntüler,