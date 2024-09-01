Ardan Zentürk açıklıyor: Putin Moğolistan’da tutuklanacak mı?

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin söz konusu tutuklama kararını Putin'in Ukraynalı çocukları ailelerinden koparıp Rusya'ya gönderdiği için aldığını hatırlatan Ardan Zentürk şu değerlendirmeyi yaptı:

Moğolistan Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasını onaylamış 124 ülkeden biri, Roma statüsünü onaylamış…

Dolayısıyla Putin'le ilgili tutuklama kararını topraklarına Putin'in ayağı değdiği an uygulamak zorunda.

2023 Ağustos ayında Güney Afrika'da bir zirve öncesi Güney Afrika Cumhurbaşkanı Putin'i bizzat aradı; “Biz uluslararası ceza mahkemesini onaylamış bir devletiz. Ne olur sen gelme yerine birini yolla. Biz sana videoyla bağlanalım…” Nitekim öyle oldu, yani Rus Lider Güney Afrika’daki zirveye gidemedi.

Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi Sözcüsü Fadi el Abdullah şöyle diyor: “Roma statüsünü onaylamış bütün devletler sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen şekilde mahkemenin kararları doğrultusunda işbirliği yapmak zorundadır.”

Bu nedenle Roma statüsünü onaylamış bir devlet olarak Moğolistan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tutuklaması gerekir.

Ardan Zentürk soruyor: AB’nin Fidan’ı davetinin asıl sebebi Kıbrıs meselesi mi?

Ardan Zentürk müjdeyi verdi. Turan Birliği'nin omurgası oluşuyor.

Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Moğolistan yetkililerine bağlayıcı kimlik taşıyan Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına uymalarını ve uygulamalarını Putin'i tutuklayarak Lahey’e teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Şimdi Tabii çok çetrefil bir durum ortaya çıktı. Tabii herkes Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’a gitti.

O da diyor ki; “Komşumuz Moğolistan'la harika ilişkimiz var Başkan Vladimir Putin'in Moğolistan’a yapacağı Ziyaretin tüm detayları birlikte ele alındı. O detaylar çerçevesinde protokol Uygulanacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin çıkarmış olduğu tutuklama kararıyla bağlantılı hiçbir kaygımız yok”

Yani şunu anlıyoruz ki; Roma statüsünü onaylamış 124 ülkeden biri olan Moğolistan, Rus liderin ziyareti çerçevesinde bu statüsünü rafa kaldırıyor. Tabii bu karar bazıları için çok bağlayıcı olabiliyor ama işte Moğolistan'da delindi gitti.

Demek ki hukukun uygulanabilir veya uygulanamaz kararları çerçevesinde hakimlerin biraz dikkatli olması da gerekebiliyor belki de…