Ardıç ağacının sağlık ve bereket getiren faydaları

Fatma Demirkaya
Ardıç ağacının sağlık ve bereket getiren faydaları
Ardıç ağacı, dünyanın birçok yerinde kutsal kabul edilen bir ağaçtır. Sağlık ve bereket getirdiği düşünülür. Kendiliğinden yetişen ve bakıma ihtiyaç duymayan sorunsuz bir ağaç çeşididir. İşte yararları…

Eski zamanlarda simyacılar, felsefe taşını yapmak için bu ağacı kullandıkları söylenir. Göçebe yaşayanlar, evlerini bu ağacın altına kurarlarmış. Yararları bunlarla bitmiyor. İşte Cadı Kovucu olarak da bilinen ardıç ağacının faydaları.

Burkulma ve çarpma gibi durumlarda ağrıyı alıyor. Selulit oluşumunu engelliyor. İdrar yollarını temizliyor. Ardıç ağacından çıkarılan katran, sivilce ve uyuz tedavisinde kullanılıyor. Ağrı kesici etkisi var. Diş etlerini kuvvetlendiriyor.

Sindirimi rahatlatıyor. Gaz problemini çözüyor.

Ardıç yağı, bronşit hastalığına iyi geliyor. Romatizma ağrılarını azaltıyor. Saç derisini ve saçları besliyor.

Son Haberler
Ayak yanmaları neyin habercisi? Sağlık
Ayak yanmaları neyin habercisi?
Neden aşırı terleriz Sağlık
Neden aşırı terleriz
CHP'de 4 büyükşehir ile 10 ilçe adayı daha belli oldu. Çankaya'da Alper Taşdelen devri kapandı Siyaset
CHP'de 4 büyükşehir ile 10 ilçe adayı daha belli oldu. Çankaya'da Alper Taşdelen devri kapandı
Cüzdan nerede taşınmalı Sağlık
Cüzdan nerede taşınmalı
Hangi ilaçları kullanırken yaş çok önemli Sağlık
Hangi ilaçları kullanırken yaş çok önemli
Aslan kuyruğu kadın sağlığına yararlı Şifalı Bitkiler
Aslan kuyruğu kadın sağlığına yararlı