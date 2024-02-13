Ardıç ağacının sağlık ve bereket getiren faydaları

Eski zamanlarda simyacılar, felsefe taşını yapmak için bu ağacı kullandıkları söylenir. Göçebe yaşayanlar, evlerini bu ağacın altına kurarlarmış. Yararları bunlarla bitmiyor. İşte Cadı Kovucu olarak da bilinen ardıç ağacının faydaları.

Burkulma ve çarpma gibi durumlarda ağrıyı alıyor. Selulit oluşumunu engelliyor. İdrar yollarını temizliyor. Ardıç ağacından çıkarılan katran, sivilce ve uyuz tedavisinde kullanılıyor. Ağrı kesici etkisi var. Diş etlerini kuvvetlendiriyor.

Sindirimi rahatlatıyor. Gaz problemini çözüyor.

Ardıç yağı, bronşit hastalığına iyi geliyor. Romatizma ağrılarını azaltıyor. Saç derisini ve saçları besliyor.