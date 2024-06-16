Arefe gecesi firar ettiler 20 kilometre uzaklıkta bulundular

Edinilen bilgilere göre, Burhan Bulgan adlı vatandaş, Kurban Bayramı sabahı kesmek üzere aldığı 3 koçu ambara bırakmıştı. Sabah koçları kesmek için ambara giren Bulgan, koçların kaybolduğunu fark etti ve çevrede aramaya başladı. Ancak tüm aramalara rağmen koçları bulamayan Bulgan'a müjdeli haber, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyünden geldi.

Koçları bulan köylüler, koçların sahibi Bulgan'a ulaşarak hayvanların köyde olduğunu bildirdi. Bulgan, köye giderek koçlarını teslim aldı ve evine götürdü. Sabah bayram namazından dönerken 3 koçla karşılaşan Sadi Uçar, koçların kayıp kurbanlıklar olduğunu anlayarak sosyal medya üzerinden sahiplerine ulaşıp teslim etti. Uçar, koçların sahibine ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koçlarını bulduğu için mutlu olduğunu belirten Burhan Bulgan, "Kurbanlık için aldığımız koçlarım ambardan kaçarak ilçeden 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyüne gitti. Onları gören duyarlı bir vatandaş sosyal medya üzerinden sahibini aramaya çalışınca biz de gördük. Gidip koçlarımızı aldık. İlçe merkezinde her yeri aramamıza rağmen onları bulamamıştık. İnşallah onları keserek kurban görevimizi yerine getirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız" dedi.