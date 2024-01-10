Arı kovanı gibi işlemek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Arı kovanı gibi işlemek deyimi ne anlama geliyor?
Arı kovanı gibi işlemek deyimi ne anlama gelir? Arı kovanı gibi işlemek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Arı kovanı gibi işlemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin evine ya da işine girip çıkanı ve gelip gideninin çok olması durumunda kullanılan bir deyimdir.

Bir işi sürekli ince ince işleyen, sürekli hareket eden kişileri tanımlamak için kullanılır.

Devri-daim, işinin gidiş ve gelişin sık sık oluşu, herhangi bir şeyin sürekli hareket halinde olduğu yerler için de kullanılmaktadır.

Bu deyimle arıların hareketliliğine kinaye edilmektedir.

ARI KOVANI GİBİ İŞLEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Arı kovanını işler gibi sürekli yükselmek istediğini müdürüne yansıtmaya çalıştı."

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