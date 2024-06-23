Arıcılara bal teneke kuru desteği

Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Genel Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve SERKA tarafından 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi" ile kentte arı ürünleri çeşitlendirilerek üretimi artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında üreticilere 2 ve 5 kiloluk bal teneke kutuları yaptırılarak teslim edildi.

Coğrafi İşaretli Bal İçin Yeni Ambalajlar

Coğrafi işaretli Ardahan Balının, 850 gramlık kavanozların yanında, kendine özgü tasarımıyla ülkenin her yerinde ayırt edilebilecek 2 ve 5 kilogramlık teneke kutularla da satışa sunulacağı belirtildi. Bu yeni ambalajlar, özellikle nakliye ve kargo gönderimlerinde kolaylık ve sağlamlık sağlayacak.