Arıcılıkta büyük kriz! Her geçen gün kan kaybediyor

Trabzon’da arıcılık sektörü zor günlerden geçiyor. Bölgede sadece kestane ve orman gülü balı üretilebilmesine rağmen, iklimsel sorunlar, genç kuşağın ilgisizliği ve yaylalardaki betonlaşma gibi çevresel faktörler arıcılığı tehdit ediyor.

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, bu yılki bal hasadının son 10 yılın en düşük seviyelerinde olduğunu belirterek, sektörün karşılaştığı sorunları dile getirdi.

“HASAT TATMİN EDİCİ DEĞİL”

Aksoy, 2025 bal hasadının beklentileri karşılamadığını vurguladı: “Bu yıl bazı bölgelerde geçen yıla göre hafif iyileşme olsa da genel olarak verim düşük. Yağışsız geçen dönemler, sıcak rüzgârlar ve kırağı, bal üretimini olumsuz etkiledi. Son 10 yılın en vasat sezonlarından birini yaşadık.”

Doğu Karadeniz’in zengin çiçek florasına rağmen iklim koşulları nedeniyle arıcılar, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Van gibi illere göç etmek zorunda kalıyor. Trabzon’da üretilen kestane balı, gal arısı zararlısı nedeniyle verim kaybı yaşıyor.

Antioksidan özellikleriyle akciğer hastalıklarına iyi gelen bu değerli balın üretimi ciddi şekilde sekteye uğruyor. Öte yandan, orman gülü balı ise toksik maddeler içerdiği için yasal olarak üretimi yasaklanmış durumda.

GENÇLER ARICILIĞA MESAFELİ

Sektördeki bir diğer sorun ise yeni neslin arıcılığa ilgisizliği. Aksoy, “Arıcılık genellikle ek iş olarak görülüyor. Yaşlı arıcılar sağlık sorunları nedeniyle mesleği bırakırken, gençler bu işe sıcak bakmıyor. Arı sokmasından çekinen gençler, genellikle ailesinde arıcılık geçmişi olanlar tarafından bu alana yönlendiriliyor. Son dört yılda 200’den fazla yeni üye kaydettik, ancak üye sayımız 1500’ü aşamıyor” dedi.

İHRACAT VE BETONLAŞMA SORUNLARI

2012’de ihraç edilen bazı balların geri çevrilmesi, Trabzon’un bal ihracatını olumsuz etkiledi. Aksoy, NMR cihazının tam kapasite çalışmasıyla ihracatın artabileceğini belirtirken, Trabzon’daki arıcıların balını Türkiye geneline pazarlamak için bir ağ kurma çalışmalarına başladığını ifade etti.

Yaylalardaki betonlaşma ve baraj projeleri de arıcılığı tehdit ediyor. Aksoy, “Betonlaşma, çiçek açacak alanları azaltıyor ve ekolojik dengeyi bozuyor. Barajlar iklim koşullarını değiştiriyor, bu da arı sağlığını ve bal üretimini olumsuz etkiliyor. Geçen yıl ciddi arı kayıpları yaşadık, benim de kayıplarım oldu” diyerek çevresel sorunların sektöre vurduğu darbeyi vurguladı.

Trabzon’da arıcılığın geleceği, hem çevresel hem de sosyal sorunların çözülmesine bağlı görünüyor.