Arılar ağacı kuşattı

İHA'nın haberine göre, olay, Baskil ilçesi Deliktaş köyünde yaşandı. Celal Gürsul'a ait bahçede çam ağacına yuvalanan bal arıları ağaç dalları üzerine kümelenerek oğul verdi.

Bir süredir etkili olan yağmurların ardından açan güneşle arıların hareketliliğin artması sonucunda arılar bir süre hep birlikte uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki ağacın üzerine kümelenerek oğul vermesi cep telefonu ile görüntülendi.

Olayı gören vatandaşlar "Kovan varken ağaca oğul yapılan arılar bizi bile şaşkına çevirdi" yorumunu yaptı.