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  • Pepe ve İbrahimovic'in dedikleri herkesin dilinde. Arjantin 7 maçta 5 penaltı kazandı

Pepe ve İbrahimovic'in dedikleri herkesin dilinde. Arjantin 7 maçta 5 penaltı kazandı

Katar'daki Dünya Kupası'na Arjantin lehine verilen penaltılar damgasını vurdu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 19:15
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Arjantin 7 maçta 5 penaltı kazandı. Pepe ve İbrahimovic'in dedikleri herkesin dilinde

Pepe ve İbrahimovic'in dedikleri herkesin dilinde. Arjantin 7 maçta 5 penaltı kazandı
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Portekizli Pepe ve İsveçli yıldız İbrahimovic, Dünya Kupası'nın FIFA tarafından Arjantin'e verileceğini ileri sürmüşlerdi.

Bu sözler hala tartışılırken, Arjantin'in kazandığı penaltılar da söylentilerin doruğa çıkmasına yol açtı.

Arjantin 7 maçta 5 penaltı kazandı. İşte o maçlar:

Suudi Arabistan Messi gol

Polonya Messi kaçırdı

Hollanda Messi gol

Hırvatistan Messi gol

Fransa Messi gol

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TÜRK
18.12.2022 19:42
BENCE DE KÜRESEL BI GÜÇ KUPANIN arjantin E VERILMESINI AYLAR ONCESINDEN PLANLADI. 7 MACTA 5 PENALTI.  
 
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