Pepe ve İbrahimovic'in dedikleri herkesin dilinde. Arjantin 7 maçta 5 penaltı kazandı

Portekizli Pepe ve İsveçli yıldız İbrahimovic, Dünya Kupası'nın FIFA tarafından Arjantin'e verileceğini ileri sürmüşlerdi.
Bu sözler hala tartışılırken, Arjantin'in kazandığı penaltılar da söylentilerin doruğa çıkmasına yol açtı.
Arjantin 7 maçta 5 penaltı kazandı. İşte o maçlar:
Suudi Arabistan Messi gol
Polonya Messi kaçırdı
Hollanda Messi gol
Hırvatistan Messi gol
Fransa Messi gol
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